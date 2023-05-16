Погода
$ 87.02 - 87.75
€ 94.85 - 95.85

В Аламудунском районе у несовершеннолетнего украли телефон

222  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аламудунском районе у несовершеннолетнего украли телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 12 мая 2023 года в милицию обратилась гражданка А.М., о принятии мер в отношении неизвестных парней, которые в ночь на 9 мая 2023 года в жилом массиве Ак-Жар у ее несовершеннолетнего сына путем угроз физической расправы завладели телефоном марки "Redmi Note 11 Pro" стоимостью 23 300 сомов и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренное статьей 206

(грабеж) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных сотрудниками были задержаны граждане К.Э. 2002 г.р., К.Э. 2004 г.р., У.А. 2006 г.р., которые водворены в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено что они причастны к еще одному факту грабежа в жилом массиве Ак-Жар. Также проводиться работа по установлению еще другим аналогичным фактам на территории Аламудунского района и города Бишкек. Следствие по делу продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429585
Теги:
Аламудунский район, задержание, кража
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  