В Аламудунском районе у несовершеннолетнего украли телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 12 мая 2023 года в милицию обратилась гражданка А.М., о принятии мер в отношении неизвестных парней, которые в ночь на 9 мая 2023 года в жилом массиве Ак-Жар у ее несовершеннолетнего сына путем угроз физической расправы завладели телефоном марки "Redmi Note 11 Pro" стоимостью 23 300 сомов и скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренное статьей 206

(грабеж) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных сотрудниками были задержаны граждане К.Э. 2002 г.р., К.Э. 2004 г.р., У.А. 2006 г.р., которые водворены в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено что они причастны к еще одному факту грабежа в жилом массиве Ак-Жар. Также проводиться работа по установлению еще другим аналогичным фактам на территории Аламудунского района и города Бишкек. Следствие по делу продолжается.