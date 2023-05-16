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Президент Садыр Жапаров с государственным визитом посетит Китай

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 18-20 мая с государственным визитом посетит Китайскую Народную Республику. Также в рамках визита глава государства примет участие в работе Саммита "Китай-Центральная Азия". Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудят углубление и расширение сотрудничества по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Планируются также встречи Президента Садыра Жапарова с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и другими официальными лицами и бизнес-кругами КНР", - сообщил Муратбек Азымбакиев.

Пресс-служба президента КР


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URL: https://www.vb.kg/429586
Теги:
визит, Китай, Садыр Жапаров
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