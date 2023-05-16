Погода
$ 87.02 - 87.75
€ 94.85 - 95.85

В Казахстане водители "Яндекс.Такси" будут платить налоги

163  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Минтруда Казахстана приступили к реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, которые работают с помощью интернет-платформ, передают СМИ.

Суть проекта заключается в вовлечении занятых посредством интернет-платформ в систему социального обеспечения. Одной из таких интернет-платформ выступает "Яндекс.Такси", с которой подписано соответствующее соглашение.

Водители такси, зарегистрированные на интернет-платформе "Яндекс", смогут добровольно принять участие в пилотном проекте. Для этого гражданам будет необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, с применением специального налогового режима, с использованием мобильного приложения "e-Salyq Business".

В рамках пилотного проекта обязательства по уплате индивидуального подоходного налога, социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов и взносов на медицинское страхование из дохода водителей такси будут возложены на Оператора интернет-платформы ("Яндекс.Такси").

Исчисление сумм налога и социальных платежей на основании сведений о доходах исполнителей, получаемых от Оператора интернет-платформы, будут осуществлять органы государственных доходов, и передавать Оператору сведения об исчисленных суммах налога и социальных платежей по доходам водителей такси.

Удержание и уплата налога и социальных платежей будут производиться Оператором интернет-платформы отдельными платежными поручениями на каждый социальный платеж на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан" для последующего распределения и перечисления между соответствующими фондами.

В целях реализации вышеуказанных механизмов в настоящее время ведется работа по технической интеграции информационных систем "Яндекс.Такси" и Комитета госдоходов МФ.

Наряду с этим, планируется упростить процедуру регистрации в мобильном приложении "Яндекс.Такси" путем прохождения биометрической идентификации посредством Digital ID.

Завершение подготовительных процедур и полноценный запуск пилота ожидается с 1 июля 2023 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429589
Теги:
Казахстан, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  