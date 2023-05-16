В Казахстане водители "Яндекс.Такси" будут платить налоги

В Минтруда Казахстана приступили к реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, которые работают с помощью интернет-платформ, передают СМИ.

Суть проекта заключается в вовлечении занятых посредством интернет-платформ в систему социального обеспечения. Одной из таких интернет-платформ выступает "Яндекс.Такси", с которой подписано соответствующее соглашение.

Водители такси, зарегистрированные на интернет-платформе "Яндекс", смогут добровольно принять участие в пилотном проекте. Для этого гражданам будет необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, с применением специального налогового режима, с использованием мобильного приложения "e-Salyq Business".

В рамках пилотного проекта обязательства по уплате индивидуального подоходного налога, социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов и взносов на медицинское страхование из дохода водителей такси будут возложены на Оператора интернет-платформы ("Яндекс.Такси").

Исчисление сумм налога и социальных платежей на основании сведений о доходах исполнителей, получаемых от Оператора интернет-платформы, будут осуществлять органы государственных доходов, и передавать Оператору сведения об исчисленных суммах налога и социальных платежей по доходам водителей такси.

Удержание и уплата налога и социальных платежей будут производиться Оператором интернет-платформы отдельными платежными поручениями на каждый социальный платеж на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан" для последующего распределения и перечисления между соответствующими фондами.

В целях реализации вышеуказанных механизмов в настоящее время ведется работа по технической интеграции информационных систем "Яндекс.Такси" и Комитета госдоходов МФ.

Наряду с этим, планируется упростить процедуру регистрации в мобильном приложении "Яндекс.Такси" путем прохождения биометрической идентификации посредством Digital ID.

Завершение подготовительных процедур и полноценный запуск пилота ожидается с 1 июля 2023 года.