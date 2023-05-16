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МИД РФ: часть стран ЦА могут присоединиться к санкциям против России

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Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что они не готовы брать на себя риски и могут присоединиться к западным санкциям против России. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин на III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"Несмотря на совпадение позиций в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних экономических ограничений, ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам", - сказал замминистра.

По словам Галузина, Россия никому не диктует, каким внешним и внутриполитическим курсом следует двигаться, "когда это не идет вразрез с взаимными обязательствами, в том числе по ОДКБ, ЕАЭС и СНГ". "Мы уверены, что в центральноазиатских столицах это хорошо видят и понимают: искусственное разрушение связей с Россией способно обернуться более тяжелым ущербом, чем издержки от пресловутых вторичных санкций", - добавил он.

Замминистра подчеркнул, что Россия настроена на последовательное укрепление отношений стратегического партнерства со странами Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/429590
Теги:
МИД, Россия, Центральная Азия
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