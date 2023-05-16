Городские музеи приглашают бишкекчан на Международный день музеев

18 мая в столице отметят Международный день музеев. Мэрия столицы приглашает бишкекчан и гостей города посетить мероприятия, организованные городскими музеями.

С 9 до 22 часов Дом-музей Исхака Раззакова (ул. Чуйкова, 90) проведёт День открытых дверей.

С 9 до 22 часов посетителей ждут в музее-мастерской Суйменкула Чокморова (ул. Токтогула, 170).

С 9 до 22 часов можно посетить музей литературы имени Токтогула Сатылганова (ул. Токтогула, 109).

С 15 до 22 часов в мемориальном доме-музее Ольги Мануиловой (ул.Тыныстанова, 108) организуют мастер-классы по созданию портрета из глины с Данияр Султановым, Сыргак Курманбековым, Урустом уулу Мирзабеком совместно со студентами Академии художеств.

С 15 до 22 часов в мемориальном доме-музее Семена Чуйкова (ул.Чуйкова, 87а) проведут мастер-классов художника В. Ф. Руппеля по современному искусству и Салкынай Адышевой по макраме и пряже.

С 9 до 22 часов гостей ждут в мемориальном доме-музее Аалы Токомбаева (ул.Чуйкова) и в музее-мастерской Гапара Айтиева (ул.Тыныстанова, 78).