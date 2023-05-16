В КР для создания сердечно-сосудистого кластера привлечены инвесторы

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров посетил Национальный центр кардиологии и терапии имени академика М.Миррахимова и ознакомился с планом разработки высокотехнологичного сердечно-сосудистого кластера. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе ознакомления было отмечено, что более 52% смертей в Кыргызской Республике приходится на сердечно-сосудистые заболевания.

Министр здравоохранения Гулнара Баатырова рассказала, что в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний была принята программа "Экстренная кардиология", в соответствии с которой в течение 5 лет планируется снизить количество смертей на 25%.

В ходе осмотра стало известно, что для создания высокотехнологичного сердечно-сосудистого кластера привлечен консорциум инвесторов, при этом примерная стоимость вложений (инвестиций) составляет 4,5 млн долларов США. С внедрением кластера у Национального центра кардиологии появится возможность проводить уникальные операции на сердце и лечить сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульт.

Глава кабмина отметил, что особое внимание следует обратить на обучение специалистов и подчеркнул, что каждый медицинский сотрудник который будет работать с новой высокотехнологичной техникой должен обладать соответствующими знаниями.

В завершение осмотра министр здравоохранения проинформировала, что в ближайшее время ожидается прибытие инвесторов для обсуждения деталей соглашения о сотрудничестве".