Погода
$ 87.02 - 87.75
€ 94.85 - 95.85

Подборка лучших игровых смартфонов 2023

 0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На смену игровым приставкам давно пришли обыкновенные смартфоны. Оказалось, что сенсорный экран прекрасно подходит для игр, где нужна быстрая реакция. Для геймеров разрабатывают специальные тарифы, например, Gamer от Мобильного оператора О!, а разработчики телефонов создают игровые смартфоны. В них устанавливают самое производительное "железо" и специальное ПО, которое "ускоряет" девайс во время игры.

O!Store представляет ТОП-3 смартфонов, которые чаще всего берут геймеры:

Xiaomi POCO X5 Pro 5G "закрывает" главные потребности современного пользователя. А именно:

  1. Производительность. За неё отвечают 6/8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128/256 ГБ и чипсет Snapdragon 778 5G предфлагманского уровня.
  2. Яркий экран без ШИМ, который позволяет комфортно играть в темноте.
  3. Автономность. Мощный размер батареи – 5000 мА*ч + функция обратной зарядки, которая поможет подзарядить наушники или фитнес-браслет.
  4. Фотокамеры. В камеру 108 МП добавлена 4К съёмка, а оболочка MIUI 14 обеспечивает продвинутые алгоритмы фотообработки. Селфи-камера 16 МП.

Полная стоимость смартфона – 31800 сомов (в рассрочку он доступен от 1616 сомов в месяц).

Tecno Pova Neo – оснащен королевским аккумулятором 6000 мА*ч и системой, ускоряющей игровой процесс.

  1. Среди интересных функций – смена голоса. Вы можете вести прямую трансляцию своей игры и брать на себя роли различных персонажей.
  2. Еще одно полезное решение в смартфоне называется Vault 2.0. С ним вы будете скрывать от посторонних важную информацию о себе, включая фотогалереи и приложения.
  3. И ещё приложение – Peek Proof. Это режим, при котором информация на экране телефона не может быть прочитана людьми рядом с вами.

Никто не сможет подглядывать за вашим экраном.

Полная стоимость смартфона – 14900 сомов (в рассрочку он доступен от 757 сомов в месяц).

Realme 9 Pro+ – смартфон с мощным чипом, виртуальной ОЗУ и оптической стабилизацией на камере. Через игровой хаб вы сможете регулировать чувствительность вручную. Доступна технология Dynamic RAM Expansion, которая прибавляет ОЗУ за счет встроенной памяти. Указанные характеристики делают из realme 9 Pro+ шустрый многозадачный аппарат для громоздких игр и приложений, множества открытых вкладок и прочего. Аппарат легко тянет тяжелые популярные игры, включая Genshin Impact, PUBGM или Diablo.

Полная стоимость смартфона – 33900 сомов (в рассрочку он доступен от 1723 сомов в месяц).

+20 ГБ скоростного интернета в подарок!

Закажите смартфон не выходя из дома на сайте ostore.kg. При заказе онлайн вы получите +20 ГБ скоростного интернета в подарок. Доставка по Бишкеку бесплатная. В рассрочку или в кредит оформить смартфон тоже можно онлайн – просто заполните форму по ссылке: https://ostore.kg/online.php. Телефон для справок: 0705007000.

Стоимости актуальны на момент публикации. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР, №16-0063-КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429597
Теги:
#O!
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  