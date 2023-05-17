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НЦПП: С подопечными психоневрологического центра в Чуе плохо обращались

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- Бермет Таалайбекова
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25 февраля 2023 года сотрудниками Национального центра по предупреждению пыток осуществлено превентивное посещение с проведением всесторонней проверки Жайылского психоневрологического социального стационарного учреждения (Чуйской области) Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, в ходе которого выявлены некоторые системные причины жестокого, бесчеловечного обращения в отношении получателей услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в частности, корпус №2 для тяжелобольных получателей услуг был перегружен, не соответствовал санитарно-гигиеническим нормами и "Минимальным стандартам социальных услуг, предоставляемым лицам, находящимся в социальных стационарных учреждениях социального развития". В корпусе находились 90 человек, несмотря на то, что он рассчитан на 70 человек, то есть на 20 человек больше лимита. Также сотрудники НЦПП зафиксировали в акте комнату изолятора, где не соблюдалась санитарная норма. На имя директора Жайылского ПССУ направлено письмо о необходимости устранения вышеуказанных нарушений и пересмотра вопроса постройки нового здания для тяжелобольных получателей услуг.

12 мая 2023 года, в ходе промежуточного превентивного посещения данного учреждения, сотрудникам Национального центра стало известно, что после их рекомендаций руководство учреждения приняло меры по устранении нарушений, а именно: провели ремонт в комнате изолятора и обратилось к спонсорам для постройки нового здания для перемещения части тяжелобольных получателей услуг в другое здание. В данное время спонсоры от частной компании "Яшар" строят здание с расчетом на 20 человек. Постройка здания завершена на 70% и в середине июля 2023 года планируется передать его в эксплуатацию.


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URL: https://www.vb.kg/429606
Теги:
психическое здоровье, Чуйская область
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