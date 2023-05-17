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В больницу с тяжелыми травмами попал житель Московского района

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- Бермет Таалайбекова
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В больницу с тяжелыми травмами попал житель Московского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 14 мая 2023 года в отделение реанимации территориальной больницы Московского района в тяжелом состоянии госпитализирован житель села Мураке гражданин А.К. 1997 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 130 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

При проведении следственно-оперативных мероприятий лицо нанесшее телесные повреждения оказался односельчанин потерпевшего гражданин Р.Т. 1990 года рождения, который водворен в изолятор временного содержания.

В ходе следствия установлено, что 14 мая односельчане устроили пикник на окраине села, где распивали спиртные напитки в ходе которого возникла ссора и подозреваемый Р.Т. несколько раз нанес удары потерпевшему в область головы. Следствие по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/429607
Теги:
задержание, избиение, Чуйская область, больница
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