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В селе Дмитриевка в ходе спецоперации уничтожен вооруженный террорист

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- Назгуль Абдыразакова
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В селе Дмитриевка Чуйской области в ходе специальной операции МВД и ГКНБ уничтожен вооруженный террорист. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в селе Дмитриевка Ысыкык-Атинского района Чуйской области сотрудники спецподразделений МВД и ГКНБ провели операцию по задержанию вооруженного террориста, он оказал активное сопротивление.

В ходе спецоперации сотрудниками специальных подразделений МВД и ГКНБ террорист уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативная-следственная группа МВД.

Более подробная информация будет предоставлена позже.


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URL: https://www.vb.kg/429611
Теги:
ГКНБ, МВД, Чуйская область, терроризм
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