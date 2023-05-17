В селе Дмитриевка в ходе спецоперации уничтожен вооруженный террорист

В селе Дмитриевка Чуйской области в ходе специальной операции МВД и ГКНБ уничтожен вооруженный террорист. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в селе Дмитриевка Ысыкык-Атинского района Чуйской области сотрудники спецподразделений МВД и ГКНБ провели операцию по задержанию вооруженного террориста, он оказал активное сопротивление.

В ходе спецоперации сотрудниками специальных подразделений МВД и ГКНБ террорист уничтожен. На месте происшествия находятся руководители МВД и ГКНБ. В настоящее время работает оперативная-следственная группа МВД.

Более подробная информация будет предоставлена позже.