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Бизнесмен получил деньги на строительство Центра гемодиализа и скрылся

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР за невыполнение обязательств по строительству здания Центра гемодиализа для лиц страдающих хронической почечной недостаточностью в городе Токтогул Джалал-Абадской области задержан директор ОсОО А.С.С.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в октябре 2021 года Государственным учреждением "Дирекция по управлению средствами специального счета Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области" был объявлен конкурс на строительство Центра гемодиализа на территории Центра общеврачебной практики Токтогульского района на общую сумму 15 млн. 941 тыс. 684 сом, где по результатам проведенного тендера победителем было признано ОсОО "А.С.С." с предложенной суммой 12 млн. 907 тыс. 508 сом. Однако, директор указанного ОсОО А.А.Б., получив на свой расчетный счет 7 млн. 781 тысяч сомов в течение 2022 года, выполнил строительные работы лишь на 10% и скрылся.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, ведется следствие, в рамках которого проверяется деятельность работников Государственного учреждения "Дирекция по управлению средствами специального счета Токтогульского района и села Жазыкечуу города Кара-Куль Джалал-Абадской области".


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URL: https://www.vb.kg/429613
Теги:
ГКНБ, задержание, строительство, гемодиализ
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