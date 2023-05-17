Завершился конкурс по выбору эскиза почтовой марки к 30-летию сома

Подведены итоги Республиканского конкурса по изготовлению эскиза почтовой марки "Кыргызскому сому 30 лет", объявленного открытым акционерным обществом (далее - ОАО) "Кыргызпочтасы" и Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики к 30-летию кыргызского сома. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры КР

В мероприятии приняла участие заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Айнура Аскарова.

Отметим, что в ходе конкурса ОАО "Кыргызпочтасы" были отобраны 3 лучших эскиза.

В качестве победителя будет выбран один из 3 эскизов, признанных лучшим специально созданным художественным советом, на основе которого будет выпущена почтовая марка Кыргызстана "Кыргызскому сому 30 лет".

Имя автора эскиза, занявшего первое место, отражено во всех международных филателистических каталогах как художник-дизайнер.

Победители конкурса, занявшие 2-3-е места, в дальнейшем будут иметь возможность сотрудничать с почтой Кыргызстана по подготовке эскизов марок "Кыргызпочтасы".

Победителям конкурса, помимо награждения Почетной грамотой Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, ОАО "Кыргызпочтасы", годовым набором почтовых марок, были вручены ценные призы и награды Национального банка Кыргызской Республики.

1 место: Эшенкулов Калысбек Мунапысович;

2 место: Турумбеков Каныбек Асанбекович;

3 место: Рабинова Амина Неджадовна.