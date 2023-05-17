Джамиля Джаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана

Джамиля Джаманбаева избрана новым омбудсменом КР.
За ее кандидатуру проголосовало 48 депутатов, за Бакыта Рысбекова – 20, против всех – 1.
Биография:
Джамиля Джаманбаева родилась в 1977 года (46 лет) в городе Фрунзе. Имеет высшее юридическое образование.
Трудовая деятельность:
- 1998-1999 - стажер - помощник прокурора прокуратуры Октябрьского района Бишкека;
- 1999 - помощник прокурора прокуратуры Октябрьского района Бишкека;
- 1999-2001 - старший помощник прокурора прокуратуры Октябрьского района Бишкека;
- 2001-2004 - старший помощник прокурора прокуратуры Свердловского района Бишкека;
- 2004 - помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Свердловского района Бишкека;
- 2004-2005 - прокурор сектора по надзору за расследованием преступлений в органах прокуратуры и внутренних дел отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Бишкека;
- 2005-2007 - прокурор сектора по надзору за расследованием преступлений о коррупции и посягающих на национальную безопасность отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Бишкека;
- 2007 - прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Бишкека, затем старший прокурор отдела организационного обеспечения и правовой экспертизы - пресс-секретарь Генеральной прокуратуры;
- 2007-2011 - заместитель прокурора Сокулукского района Чуйской области;
- 2011 - прокурор отдела по надзору за соблюдением прав детей Генеральной прокуратуры КР, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры КР;
- 2011-2013 - прокурор города Токмока;
- 2013-2016 - прокурор Кыргызской транспортной прокуратуры;
- 2016-2018 - в распоряжении кадров Генеральной прокуратуры КР;
- 2018-2021 - заместитель генерального прокурора КР.
- В 2021 году вышла на пенсию.
Источник: Кабар