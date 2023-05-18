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В Оше провели итоги проекта по социальной подотчетности

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В городе Ош состоялся заключительный форум Проекта по повышению вовлечения сообществ и социальной подотчетности.

Данный проект был призван усилить голос и вовлеченность молодежи через поддержку мероприятий по повышению осведомленности и социальной ответственности в целевых сообществах.

Проект реализовывался в 77 селах, 36 сельских округах и 5 городах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей вдоль ЛЭП CASA-1000. Всего было охвачено свыше 271 тыс человек. Более 29 тыс человек приняли участие в 128 встречах на уровне сообществ.

"Необходимо реализовывать большие проекты для того, чтобы государство развивалось. Один из таких проектов - проект CASA-1000, успешная реализация которого сделает вклад в экономическое развитие регионов. При важно правильно использовать наши ресурсы и приносить пользу своей стране. Каждый человек должен думать не только о себе, он должен думать об окружающих его людях.

Такие организации, как Всемирный банк, Азиатский банк развития и фонд Ага-Хана прикладывает массу усилий для развития молодежи, создания рабочих мест для молодежи. Необходимо во всех отраслях применять молодежные ресурсы, чтобы их усилия вносили свой посильный вклад в государственную политику по развитию", - отметил заместитель министра культуры, информации спорта и молодежной политики Марат Тагаев.

На форуме было сказано, что в рамках проекта 616 активистов, 308 молодежных фасилитаторов и 308 местных репортеров способствовали эффективному распространению информации о молодежных инициативах и приоритетах развития. По итогам встреч и дискуссий был разработан 41 план развития местных сообществ. Фонд Ага Хана оказал поддержку проекту, предоставив 77 малых грантов для реализации молодежных инициатив.

"Мы считаем, что изучение проблем с изменений климата, поиск решений, адаптация к таким изменениям играет важную роль в развитии сообществ. Очень важно принять эту проблему как основную часть вашей повседневной жизни и принимать конкретные действия по решению этой задачи. Вы должны понимать, что проблема с изменением климата это не сопутствующая, а наоборот главная проблема вашей и нашей жизни.

Невероятно важно и значимо то, что ваши лидеры местных сообществ признают уровень важности проблем с изменением климата и делают все возможное в совместном поиске решений", - сказала Давлатсултон Доргабекова, директор Представительства Фонда Ага Хана в Кыргызстане.

С целью обеспечения социальной ответственности в селах, расположенных в коридоре воздействия, было организованано 77 встреч, в которых присутствовало в общей сложности 8 707 человек, из которых 49% составляют женщины. Более 6 тыс человек было лхвачено информированием об изменении климата.

"Всемирный банк понимает уровень значимости проблем с изменениями климата и делает все возможное, чтобы учитывать во всех проектах этот аспект. Поэтому очень важны мероприятия, ориентированные на поиск решения проблем с изменениями климата", - рассказал Варалакшми Вемуру, руководитель проекта по социальной устойчивости и интеграции по Европе и Центральной Азии Всемирного банка.


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URL: https://www.vb.kg/429625
Теги:
Ош
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