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В Оше встретили обладателя бронзовой медали Чемпионата мира по боксу

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- Назгуль Абдыразакова
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В международном аэропорту города Ош состоялась торжественная встреча обладателя бронзовой медали Чемпионата мира по боксу в весовой категории до 57 кг Мунарбека Сейитбек уулу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в торжественной церемонии встречи приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков, председатель Ошского городского комитета по физической культуре и спорту Бекдоолот Абакиров, тренера, спортсмены и родственники спортсмена.

В рамках церемонии вице-мэр поздравил спортсмена с бронзовой медалью Чемпионата мира, пожелав дальнейших успехов в спортивной деятельности.

Отметим, с 1 по 14 мая в городе Ташкент Республики Узбекистан прошел Чемпионат мира по боксу. В чемпионате приняли участие более 500 спортсменов из 107 стран мира.

Кыргызстанец выступал в весовой категории до 57 кг и стартовал 1 мая со стадии 1/32 финала. Он одержал 4 победы подряд над спортсменами из Пуэрто-Рико, Таиланда, Мексики, Таджикистана и вышел в полуфинал, где уступил боксеру из Республики Узбекистан.

В итоговом протоколе данной весовой категории спортсмен из Кыргызстана занял 3 место и был награждён бронзовой медалью. Эта медаль стала для Кыргызстана первой в истории взрослых чемпионатов мира.


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URL: https://www.vb.kg/429629
Теги:
бокс, Ош, чемпионат мира
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