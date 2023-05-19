В Кыргызстане наметилась тенденция увеличения запрещенных религиозных сект

На фоне глобальных потрясений в мире, в Кыргызстане наметилась тенденция увеличения активности запрещенных религиозных течений, организаций, сект. И государство именно сейчас должно обратить внимание на эту опасную тенденцию, а организации, курирующие это направление должны быть более активно работать с религиозными общинами и верующими. И работать надо системно. Об этом на конференции по теме "Центральная Азия: вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия" заявил эксперт в области религии Канатбек Мурзахалилов.

"Я хочу обратить внимание на кейс, который произошел буквально на днях. Имам мечети в Токтогульском районе избил последователя "Якын Инкар". В соцсетях пошли очень плохие комментарии, мол, надо убивать таких-то имамов или ликвидировать "Якын Инкар".

Нам нужно обратить внимание на имамов. В Кыргызстане действует 3854 религиозные организации, из них более 80% – исламские. Религиозно-образовательные учреждения координирует ДУМК, муфтият является как бы контролирующим органом мусульманских джамаатов, но помимо муфтията в КР существует много и других джамаатов. Из этих религиозных групп 21 организация судами разных инстанций были признаны экстремистскими террористическими организациями с 2003 по 2017 годы. Из них у двух организаций "Жайшуль-Махди" и "Якын Инкар" корни находятся в Кыргызстане. Нам об этом тоже надо задуматься.

Анализируя процесс институциализации мусульманской общины в современном Кыргызстане с 1991 г. по нынешнее время, мы пришли к выводу, что у нас в республике действуют универсальные и не универсальные течения. Идеология первых направлена на оказание влияния в политической, финансовой, социальной, образовательной и других сферах. А деятельность не универсальных течений направлена лишь на религиозную сферу.

В КР к универсальным течениям относятся такие сообщества, как "Нурджулар" – они берут студентов, расселяют их в арендованных квартирах и обучают их. Турецкое движение "Сулейманджилар": по республике у них около 20 пансионов, женских медресе, различных образовательных учреждений. Социальное движение "Хезмэт", основанное последователями Фетхуллака Гюлена, есть сторонники движения "Братьев-мусульман" – это Египет, но они аффилированы со всемирно известной организацией Всемирная ассамблея мусульманской молодежи (ВАММ), которые строят мечети, медресе, отправляют наших чиновников в хадж - они же построили намазкану в Жогорку Кенеше.

Еще есть шииты-исмаилиты, которые аффилированы через Фонд Ага Хана КР – это банк KICB, образовательный центр "Устатшакирт", первая микро кредитная компания и т.д. Также действует салафитское движение тахиритского направления, с которыми связаны многие из запрещенных в КР организаций. Однако сейчас наметилась тенденция увеличения числа их сторонников и последователей. В основном это уйгурская молодежь и русскоязычные кыргызы. Базируются они в основном в пригородах Бишкека и в Чуйской области.

Еще одно из универсальных течений - религиозная партия "Хизбут-Тахрир". К не универсальным течениям относятся "Таблиги Джамаат", Ахадийская мусульманская община и "Якын Инкар".

Учитывая это, государственные структуры, а именно Совет безопасности и уполномоченный орган по делам религии должны системно работать в этом направлении.

К примеру, в 2014-2015 гг. под эгидой Совета обороны было проведено три заседания, посвященных именно религиозным вопросам, до этого в 2007 г. Советом безопасности впервые в истории Кыргызстана было проведено заседание, куда были приглашены муфтии и казы всех областей. Тогда были приняты фундаментальные решения. Сегодня Совбез тоже должен взять себе как координирующий роль в этом направлении, обеспечив религиозную безопасность в стране.

И последнее надо уделять особое внимание социальным сетям. Вся информация, всплеск эмоций происходят именно там. До населения нужно донести правильную, не искаженную информацию по религии именно через официальные страницы наших богословов. Посмотрите на их страницы в любой из платформ соцсетей – у них подписчиков более миллиона.

Государству надо взять в свои руки формирование информационной повестки дня в религиозной сфере тоже, необходимо создавать больше позитивных инфоповодов о деятельности официального духовенства, с тем чтобы минимизировать влияние деструктивных религиозных течений, нужно воспользоваться элементами системы SERM – управление репутацией в интернете", сказал эксперт.

Напомним, что накануне в Бишкеке прошла научно-практическая конференция: "Центральная Азия: вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия", организованная Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Институтом государства и права НАН КР и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.