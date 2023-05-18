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В Бишкеке неизвестные сожгли мусорный бак и баннер

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятие "Тазалык" мэрии Бишкека начало новый эксперимент в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, все мусорные баки на улице Чортекова перекрасили в новый цвет, повесили баннеры, по периметру контейнерных площадок уложили брусчатку.

Однако менее чем через неделю мусорный бак и баннер на пересечении улиц Чортекова-Куюкова сожгли. Предприятие снова восстановило площадку.

Мэрия столицы призывает горожан и гостей столицы бережно относиться к муниципальному имуществу.


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URL: https://www.vb.kg/429643
Теги:
мусор, поджог, Бишкек
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