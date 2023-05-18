В Бишкеке неизвестные сожгли мусорный бак и баннер

Муниципальное предприятие "Тазалык" мэрии Бишкека начало новый эксперимент в столице. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, все мусорные баки на улице Чортекова перекрасили в новый цвет, повесили баннеры, по периметру контейнерных площадок уложили брусчатку.

Однако менее чем через неделю мусорный бак и баннер на пересечении улиц Чортекова-Куюкова сожгли. Предприятие снова восстановило площадку.

Мэрия столицы призывает горожан и гостей столицы бережно относиться к муниципальному имуществу.