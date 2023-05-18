Акылбек Жапаров: Мы готовы подписать контракт с компанией "Medtronic plc"

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял представителей крупнейшей компании по производству медицинского оборудования "Medtronic plc".

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта по созданию высокотехнологичного сердечно-сосудистого кластера на базе Национального центра кардиологии и терапии имени академика М.Миррахимова.

Глава кабинета министров выразил готовность поддержки проектов по развитию высокотехнологичной медицины.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в стране, об этом свидетельствует печальная статистика. Необходимые средства будут выделены, мы готовы в самое ближайшее время подписать контракт",- отметил Акылбек Жапаров и добавил, что подобный кластер необходимо внедрить также в регионах.

В свою очередь представители компании рассказали о деталях создания высокотехнологичного сердечно-сосудистого кластера, отметив, что медицинские изделия будут поставляться напрямую с завода "Medtronic plc" и их стоимость будет ниже рыночных цен.

Было также отмечено, что представители компании проведут полную модернизацию отделения сердечно-сосудистых заболеваний Национального центра кардиологии и терапии имени академика М.Миррахимова и обучат медицинских специалистов работе на новом высокотехнологичном оборудовании.

Акылбек Жапаров отметил, что широкое использование передовых информационных технологий в медицине не только поможет оказать высококвалифицированную помощь "сердечникам", но и станет импульсом для развития медицинского туризма.

"Моей маме 83 года и она ведет активный образ жизни с несколькими стентами в сердце. Отрадно, что мировые компании начали "приходить" в нашу страну, это признак того, что мы "все делаем правильно". Стабильность - самый главный фактор развития страны", - заключил Глава Кабмина и дал поручение министру здравоохранения ускорить процесс подготовки документации и приступить к активной реализации кластера.