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В Кара-Кульджинском ЗАГСе вновь выявлены факты незаконных поборов

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР выявлены факты систематических незаконных поборов денежных средств в Межрегиональном отделе 06-03 ДРН при МЦР КР (ОЗАГСПРН Кара-Кульджинского района Ошской области) со стороны должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

"Установлено, что главный специалист ОЗАГСПРН Кара-Кульджинского района С.Н.Т. и делопроизводитель М.Т.А. на систематической основе осуществляли поборы с граждан за оказание государственных услуг в сфере регистрации населения. На основании собранных материалов, СО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области указанным работникам предъявлены обвинения по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным положением) и ч.1 ст.251 УК КР (Незаконное получение вознаграждения служащим).

Необходимо отметить, что ранее по этому делу заведующей МРО 06-03 ДРН при МЦР КР Ж.Ж.Ж. также было предъявлено обвинение".


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URL: https://www.vb.kg/429647
Теги:
ГКНБ, загс, Кара-Кульджинский район
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