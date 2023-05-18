В Кара-Кульджинском ЗАГСе вновь выявлены факты незаконных поборов

ГКНБ КР выявлены факты систематических незаконных поборов денежных средств в Межрегиональном отделе 06-03 ДРН при МЦР КР (ОЗАГСПРН Кара-Кульджинского района Ошской области) со стороны должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

"Установлено, что главный специалист ОЗАГСПРН Кара-Кульджинского района С.Н.Т. и делопроизводитель М.Т.А. на систематической основе осуществляли поборы с граждан за оказание государственных услуг в сфере регистрации населения. На основании собранных материалов, СО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области указанным работникам предъявлены обвинения по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным положением) и ч.1 ст.251 УК КР (Незаконное получение вознаграждения служащим).

Необходимо отметить, что ранее по этому делу заведующей МРО 06-03 ДРН при МЦР КР Ж.Ж.Ж. также было предъявлено обвинение".