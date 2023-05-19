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"Цифровые деревни" могут изменить качество жизни в сельских регионах ЦА

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- Светлана Лаптева
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Сегодня в восьми странах Европы и ЦА во время онлайн мероприятия "Цифровые деревни в действии в Европе и Центральной Азии" запущена инициатива "Цифровые деревни"(ИЦД).

Напомним, что в 2021 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) запустила глобальную инициативу "Цифровые деревни" для продвижения цифровых инноваций в сельской местности. В настоящее время эту инициативу решено расширить в странах Европы и Центральной Азии с целью улучшения условий жизни, благосостояния и социальной сплоченности в этих регионах.

Опираясь на прошлые достижения и передовой опыт цифрового сельского хозяйства, инициатива будет поддерживать цифровую трансформацию сельских районов в Албании, Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане, Турции и Узбекистане для решения проблем агропродовольственных систем и улучшения экономической ситуации и устойчивости сельских общин.

Высокопоставленные официальные лица из вышеперечисленных государств сегодня рассказали о предложениях, адаптированных к местным реалиям, для продвижения инициативы в своих странах.На мероприятии был представлен опыт стран, включая презентации промежуточных результатов, передовые практики и достижения в области цифрового сельского хозяйства, которые могут стать основой для реализации инициативы.

"Для данных регионов цель Инициативы "Цифровые деревни" заключается в том, чтобы расширить возможности сельских общин на основе участия и помочь им применять цифровые технологии и использовать свои сильные стороны", - сказала Даниэла Ди Джанантонио, руководитель группы по цифровому сельскому хозяйству, Региональногопредставительства ФАО в Европе и Центральной Азии.

"Мы хотим внести свой вклад в долгосрочные изменения"

Сельские районы сегодня испытывают социально-экономические последствия, связанные с негативными демографическими тенденциями, прежде всего это старение населения и его отток. Цифровые решения и инновации могут улучшить доходы и условия жизни сельских жителей и обратить вспять неблагоприятные тенденции.

"Внедрение цифровых технологий является одним из сильных катализаторов преобразующих процессов, которые способствуют развитию сельских районов - от улучшения доступа к услугам до улучшения управления фермой и принятия решений и, в целом, это может повысить эффективность, продуктивность сельского хозяйства и предоставить новые возможности", - добавил Деян Яковлевич, директор Отдела цифровизации и информатики ФАО.

В частности, цифровизация сел может повлечь за собой, среди прочего, внедрение интеллектуальных решений в сельскохозяйственном производстве, предоставление цифровых услуг сельским жителям, развитие человеческого капитала с помощью программ цифровой грамотности или "цифровых сельскохозяйственных лабораторий", которые могут служить в качестве демонстрационных площадок информационных и коммуникационных технологий в сельском хозяйстве.

Инициатива ФАО сосредоточена на масштабируемых инновациях и цифровых решениях, основанных на инновационных технологиях и благоприятной среде для облегчения распространения данных, информации и знаний, а также поддержки равного доступа к преимуществам инноваций как для крупных, так и мелких фермерских хозяйств. В период до 2024 года основное внимание при реализации инициативы будет уделяться небольшим фермерским хозяйствам и всему сельскому сообществу, в целях повышения конкурентоспособности, расширения доступа к природным ресурсам, а также улучшения доступа к рынкам и к средствам для существования в сельской местности.

Основываясь на опыте "умных деревень" и городов-побратимов в Европе, в рамках Инициативы "Цифровые деревни"(ИЦД) ФАО поможет наладить связи между разными частями региона, которые стремятся стать цифровыми центрами.Благодаря подходу "побратимство в рамках ИЦД" сельские сообщества поощряются к установлению долгосрочного сотрудничества для обмена знаниями, проверенными практиками и технологиями.Они также выиграют от целенаправленной поддержки развития сельских районов и повышения доступности финансовых ресурсов для применения цифровых технологий с уделением особого внимания уязвимым группам населения.

В будущем платформа Инициативы цифровых деревень предоставит виртуальную площадку, где сельские общины смогут укреплять региональные связи, обмениваться знаниями и создавать онлайн-сообщества деревень.


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URL: https://www.vb.kg/429654
Теги:
ООН, экология, Кыргызстан, деревья
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