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В ЕАЭС предложили создать Евразийскую лизинговую организацию

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В ЕАЭС предложили создать Евразийскую лизинговую организацию и Ассоциацию морских портов. Об этом на Kazanforume заявил глава ЕАБР Андрей Бельянинов в рамках панельной дискуссии "О развитии международного транспортного коридора Север-Юг", передает из Казани спецкорреспондент VB.KG.

По его словам, проекту около 15 лет.

"Он станет "паровозом" экономической модели в будущее для всего мира. Что касается лизинговой компания, то она нужна в плане судоходства, а Евразийская Ассоциация морских портов поможет развитию коридора "Север-юг". Правда, нужно будет привести все к единой техполитке. Это помогло бы в решении многих вопросов", - подчеркнул он.

Напомним, мероприятие KazanForum проходит в Татарстане 18-19 мая. Оно собрало на своей площадке множество представителей бизнеса со всего мира, включая представителей госорганов РФ.


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URL: https://www.vb.kg/429659
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