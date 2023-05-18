Уроки истории. Кому выгодно превращать нас в манкуртов?

Празднование Дня Победы в Кыргызстане омрачилось появлением в медиапространстве новых публикаций, фальсифицирующих историю. У старшего, да и среднего поколения они вызвали праведный гнев и желание добиться справедливости. А вот младшее, привыкшее впитывать информацию как губка, реагирует на них по-своему. У молодежи уже формируется неверное представление об истории родной страны. Чем это чревато, объяснять, полагаем, излишне.

У тех, кто привык манипулировать информацией, вполне конкретная цель – любыми путями затащить нашу страну в зону своего влияния, разорвав ее связи с соседями и давними друзьями. Так кто же это делает?

За общую Родину

В соцсетях и СМИ Кыргызстана все чаще муссируется тема, что во время Великой Отечественной войны "наши деды воевали за Россию". При этом намеренно замалчивается факт, что все тогда сражались за общую Родину против нацистского варварства, которое не делило народы СССР на хороших и плохих. Мы все были под угрозой рабства и уничтожения.

Анализ таких публикаций показывает, что выпускаются они с подачи различных фондов и неправительственных организаций, которые получают финансирование с Запада. Идет попытка навязать Кыргызстану и другим странам Центральной Азии мнение, что Россия (как в период империи, так и при СССР) была типичным колониальным государством, выкачивавшим из региона все ресурсы и угнетавшим коренное население.

Почему же тема ВОВ подвергается нападкам? Потому что доказывает обратное: Победа достигнута благодаря единству и сплоченности советского народа. Они воевали за страну, которой гордились, и где у них всегда была уверенность в завтрашнем дне.

Западу крайне важно, чтобы мы забыли об этой главе нашей общей истории. Вот почему он пытается ее переписать. И, похоже, что мы этому способствуем. Учитывая, что в школах и вузах КР на изучение истории ВОВ отводится лишь два часа в год, можно предположить, что многие молодые люди уже воспринимают события тех лет в искаженном виде.

Ни слова правды

Есть и масса других публикаций, не связанных с темой ВОВ, где утверждается, что "колониальные власти" насильственно насаждали в Кыргызстане русский язык и культуру, проводили искусственную русификацию народа, а местные "компрадорские" элиты получали за свою лояльность деньги, землю и госнаграды. На самом деле было иначе: русские исследователи активно изучали кыргызскую культуру и кыргызский язык, составляли словари и учебники. А те, кто переезжал сюда с европейской части России, развивали образование, медицину, промышленность и архитектуру. В указанных статьях об этом не говорится.

В качестве примера можно взять историю города Каракола – одного из первых населенных пунктов, появившихся на Иссык-Куле после добровольного вхождения Кыргызстана в состав России. В 1869 году его основал русский военный деятель и ученый-географ Александр Каульбарс. В 1890-м в Каракол стали переселяться жители из европейской части России, которых привлекали благоприятные условия для возделывания земли и животноводства. Уже в 1913-м в Караколе было более 60 промышленных предприятий, а также открылись учебные заведения, общественные организации и драматический кружок.

Сегодня появились националистически настроенные элементы, которые ратуют за "деколонизацию" страны. Это находит свое отражение в массовом переименовании городских топонимов и замене табличек на русском языке. Некоторые чиновники инициируют исключение русского языка из Конституции, переименование районов Бишкека и запрет вещания русскоязычных каналов в КР. Благо, в обществе преобладают адекватные люди, и эти инициативы поддержки не находят.

Вот и вся разница

В последнее время Запад пытается реализовать в КР свои цели не только путем мягкой силы, но и через открытое давление на государство. Для этого к нам приезжают разные американские чиновники.

Военный эксперт Нурлан Досалиев предлагает рассмотреть стремление США к сотрудничеству со странами Центральной Азии через призму их отношений с собственными соседями. "Давайте посмотрим на их подбрюшье – Латинскую Америку, где за последние десятилетия, кроме боевых действий и карательных акций, США ничего не принесли. Ни для одной страны в мире американцы не сделали ничего, чтобы та процветала. На что же мы рассчитываем? – вопрошает Нурлан Досалиев. – Иран, Венесуэла и Куба много лет живут (и неплохо!) под санкциями, развивают свои собственные ресурсы. Почему мы, обладая многовековой историей, должны смотреть на каких-то американских визитеров? Нам нечего бояться и нечего терять!".

Прислушаться к здравому смыслу и не поддаваться на уловки Запада – единственно верное для нас решение в этой ситуации. Нужно помнить, что, в отличие от Америки, Россия всегда была рядом и помогала нам. Она и сегодня является нашим главным союзником и партнером. Такие отношения нужно беречь.