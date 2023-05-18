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Кто может претендовать на соципотеку и как ее получить?

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках программы "Мой дом 2021-2026" действует новое направление "Социальная ипотека". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, государственные ипотечные кредиты доступны не только бюджетникам, но и любому гражданину, вне зависимости от сферы деятельности, также в этой категории многодетные семьи (5 и более детей), лица с ограниченными возможностями здоровья, либо опекуны лиц с инвалидностью, неполные семьи, молодые специалисты, работающие в сельской местности.

Электронную форму заявки можно подать на официальном сайте ОАО "Государственная ипотечная компания".

Если же возникли трудности при заполнении, то акимиат поможет, для этого ответственным сотрудником проводится приём граждан по вопросам ипотеки.

Подробная информация размещена на официальном сайте ГИК, а также помогут и в столичных акимиатах:

- Первомайский акимиат, адрес: г.Бишкек, Жибек-Жолу №348, тел. (0312) 325484, (0550) 407448 отдел ЖКХ;

- Ленинский акимиат, адрес: проспект Чуй №315, тел: 0312 656907;

- Октябрьский акимиат, адрес: ул. Байтик Баатыра №17, тел: 0312 576157;

- Свердловский акимиат, адрес: проспект Чуй №28, тел: 0312 531343.


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URL: https://www.vb.kg/429662
Теги:
Бишкек, доступное жилье
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