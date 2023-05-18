"Кыргызтек" ознакомило студентов МУКа с капельным орошением (видео)

Общественным объединением "Кыргызтек" при поддержке Фонда развития природы КР с участием студентов Международного университета Кыргызстана был организован субботник на территории одного из фермерских хозяйств совхоза Ала-Тоо.

На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты вуза, представители Фонда развития природы КР, ОО "Кыргызтек" и СМИ.

Также на месте студенты ознакомились с капельным орошением, которое использует фермер Калыбек.

По словам директора ОО "Кыргызтек" Тилека Усупова, данный вид орошения более экологически полезен.

"Ребята помимо того, что помогли фермеру по хозяйству, воочию увидели, как можно заниматься сельским хозяйством, не вредя при этом окружающей экологии. Капельное орошение как раз в этом плане является наглядным примером", - сказал он.