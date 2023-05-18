Погода
$ 87.45 - 88.31
€ 94.85 - 95.85

"Кыргызтек" ознакомило студентов МУКа с капельным орошением (видео)

119  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Общественным объединением "Кыргызтек" при поддержке Фонда развития природы КР с участием студентов Международного университета Кыргызстана был организован субботник на территории одного из фермерских хозяйств совхоза Ала-Тоо.

На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты вуза, представители Фонда развития природы КР, ОО "Кыргызтек" и СМИ.

Также на месте студенты ознакомились с капельным орошением, которое использует фермер Калыбек.

По словам директора ОО "Кыргызтек" Тилека Усупова, данный вид орошения более экологически полезен.

"Ребята помимо того, что помогли фермеру по хозяйству, воочию увидели, как можно заниматься сельским хозяйством, не вредя при этом окружающей экологии. Капельное орошение как раз в этом плане является наглядным примером", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429663
Теги:
студенты, экология, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  