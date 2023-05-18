Замглавы Минтранса РФ: Россия переориентирует грузопотоки на юг

Все заторы на границах РФ с сопредельными странами должны быть нейтрализованы. Об этом на Kazanforume заявил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов, передает из Казани спецкорреспондент VB.KG.

Он отметил, что динамика 2023 года показывает, что по грузоперевозкам мы растем не в процентах, а в 5 раз.

"Соответствующая нагрузка идет и на пункты пропуска. Так как этот поток пойдёт транзитом через них. Особенно это касается сопредельных государств. В Азербайджане мы делаем новый железнодорожный пункт пропуска, по западному маршруту тоже идёт работа. Например, в Грузии, завершаем Ирак. По итогам реконструкции у нас в 7 раз увеличивается поток. По транскаспийскому и восточному маршруту реализуем проекты. На границе с Казахстаном 20 пунктов пропуска сейчас в работе. После их реконструкции грузоперевозки увеличатся в 10 раз, плюс еще 19 железнодорожных пропусков. То есть, мы в разы увеличиваем это направление. Уже сейчас все потоки грузов у нас переориентируются на юг. И это направление нужно развивать, - подчеркнул Иванов.

Напомним, мероприятие KazanForum проходит в Татарстане 18-19 мая. Оно собрало на своей площадке множество представителей бизнеса со всего мира, включая представителей госорганов РФ.