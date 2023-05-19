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Задержан иностранец за дачу взятки сотруднику ГКНБ

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За дачу взятки сотруднику ГКНБ КР в размере 1000 долларов США с поличным был задержан иностранный гражданин М.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках уголовного дела установлено, что он организовал канал сбыта поддельных дипломов об окончании ВУЗов Кыргызстана иностранным гражданам, фактически не проходившим обучение, а также подделку документов, подтверждающих обучение на территории других стран, на основании которых последние переводились для дальнейшего обучения в наши учебные заведения.

В ходе обыска по местожительству "М.А." были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в размере 610 тысяч сомов и 31 тысяч долларов США, а также дипломы ВУЗов КР и другие документы с признаками подделки.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/429673
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка
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