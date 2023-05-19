ГКНБ задержаны экс-мэр Таласа и экс-глава Таласской области

ГКНБ КР пресечена противоправная деятельность должностных лиц руководящих структурных подразделений Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР "Злоупотребление должностным положением" по факту заключения заведомо невыгодного контракта на строительство швейной фабрики в городе Талас и незаконного перечисления 25 млн. сомов на счет строительной компании "Ника KG".

Установлено, что в апреле 2022 года наблюдательный совет при фонде развития Таласской области в нарушении требований "Типового положения о фондах развития регионов" №220 от 14.10.2021 года без проектно-сметной документации и заключения о целесообразности строительства швейной фабрики в городе Талас, одобрил и утвердил проект на общую сумму 82 млн. сом. При этом, стоимость проекта была искусственно завышена.

В октябре 2022 года по результатам проведенных Управлением капитального строительства по Таласской области государственных торгов на строительство текстильной фабрики победителем была признана ОсОО "Ника KG". На основании договора №44 от 17.10.2022 года, 100% денежных средств должны были быть перечислены после фактического принятия всего объема выполненных работ. Однако, директор фонда развития Таласской области Э.Т.Т. по указанию бывшего ПППКР в Таласской области Б.Н. на основании письма Управления капитального строительства Таласской области перечислил 25 млн. сом, из которых первые по информации требующей дополнительной перепроверки, получили т.н. "откатные" денежные средства.

В этой связи, в целях установления фактов присвоения денежных средств, ГКНБ КР были привлечены квалифицированные специалисты Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров КР для проведения сравнительного анализа проектно-сметной документации, по результатам которой ими выявлены отклонения фактически выполненных работ на начальном этапе строительства от проекта на сумму более 7 млн.сом (7038265 сом).

18 мая 2023 года, в рамках расследуемого уголовного дела задержаны:

бывший Полномочный представитель Президента КР в Таласской области Н.Б.Н.; бывший мэр города Талас Ш.А.А.; директор Фонда развития Таласской области Т.Э.Т.; бывший начальник Таласского областного управления строительства и инженерной инфраструктуры С.С.О.: представитель ОсОО "Ника KG", А.у.А.

Указанные лица в соответствии с действующим УПК КР водворены в ИВС УВД Таласской области.

Ведётся следствие.