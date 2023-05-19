Эдиль Байсалов и Гви-Йеоп Сон обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с Региональным директором Координационного офиса Организации Объединенных Наций (ООН) в Европе и Центральной Азии Гви-Йеоп Сон. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Кыргызской Республики со структурами ООН, с удовлетворением отметив утвержденный в марте Совместный рабочий план на 2023-2024 годы.

Эдиль Байсалов рассказал о текущей социально-экономической ситуации в стране и поделился приоритетными направлениями деятельности кабинета министров. Стороны подробно остановились в частности на осуществляемых в республике программах устойчивого развития, зеленой экономики, сохранения биоразнообразия и защиты природных экосистем.

В данном контексте Эдиль Байсалов особо отметил принятие по инициативе Кыргызской Республики на 77-й сессии ООН резолюции "Устойчивое горное развитие", в рамках которой 2023-2027 гг. объявлены "Пятилетием действий по развитию горных регионов".

Зампред Кабмина также отметил инициативу страны по обмену внешнего долга на устойчивые проекты по защите окружающей среды и предложил ООН "принять активное участие в реализации данной инициативы".

В свою очередь Гви-Йеоп Сон подчеркнула очевидные успехи Кыргызской Республики по достижению Целей устойчивого развития ООН, в частности наблюдаемом росте экономики, и выразила готовность своего офиса и всех структур ООН оказать содействие в реализации национальных программ и приоритетов действующего руководства страны.

Стороны также обменялись мнениями и согласовали позиции по ряду текущих вопросов.