Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров встретился с новоизбранным Омбудсменом Кыргызской Республики Жамилей Жаманбаевой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы в сфере защиты прав и свобод человека, меры по совершенствованию деятельности Института Омбудсмена.

Акылбек Жапаров поздравил Жамилю Жаманбаеву с избранием на ответственный пост и отметил особую роль Института Омбудсмена как "моста между населением и государственными органами".

В свою очередь Омбудсмен рассказала о намеченных планах на посту "главного правозащитника страны" и отметила важность развития институтов гражданского общества и повышения их роли в эффективном осуществлении общественного контроля.

В завершение встречи Акылбек Жапаров заверил в полной поддержке Администрацией Президента всех инициатив института Омбудсмена по укреплению системы защиты и обеспечения прав и законных интересов граждан республики.