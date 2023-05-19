В кабмине обсудили вопросы ускорения газификации в жилмассивах Бишкека

Заместитель председателя кабинета министров КР Бакыт Торобаев провел совещание по вопросу ускорения газификации населенных пунктов и жилых массивов в рамках решения проблемы смога в столице. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В совещании приняли участие представители профильных государственных органов, мэрии города Бишкек, ОсОО "Газпром Кыргызстан" и руководители государственных коммерческих банков.

"Вопросы экологии и исключение смога в Бишкеке являются насущными и актуальными вопросами. Для улучшения экологической ситуации необходимо принимать ускоренные меры, в том числе надо провести газификацию населенных пунктов и жилых массивов", – отметил Бакыт Торобаев.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров проинформировал о проводимой работе по газификации столичных жилых массивов. Он отметил, что на сегодняшний день из 46 жилых массивов газифицировано - 27 (охват 27 тыс. домовладений), при этом проведение природного газа в жилые массивы и населенные пункты увеличилось в 10 раз. На 2023 год планируется дополнительная газификация 6 жилых массивов с охватом еще 4 тысяч домовладений.

В завершение совещания Зампред Кабмина дал ряд поручений профильным государственным органам, в частности Министерству финансов совместно с мэрией города Бишкек и государственными банками поручено проработать механизм льготного финансирования (через государственные коммерческие банки) по созданию для населения возможности установки газовых котлов и подведения их к системе газоснабжения.

Кроме того, Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора было поручено разработать и внести на рассмотрение Кабинета Министров постановление о субсидировании процентов по кредитам, предоставляемым населению для установки газовых котлов и подведения их к системе газоснабжения".