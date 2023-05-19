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В МВД напомнили, что необходимо продлевать разрешение на тонировку

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Государственное учреждение "Унаа" МВД КР напоминает, что разрешение на тонирование боковых стекол передних дверей авто регистрируется сроком на 1 год. После истечения данного срока необходимо продлить срок действия разрешения. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Регистрация разрешений на тонирование боковых стекол передних дверей автомобилей в Кыргызстане стартовала 1 июня 2022 года. Поэтому, обращаем внимание владельцев автомобилей, которые получили разрешения на тонирование автомобилей в начале данной инициативы, уточнить срок истечения своих разрешений.

Отметим, что эксплуатация транспортного средства с тонированными стеклами без регистрации разрешения или с истечением срока разрешения влечет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о правонарушениях. Штраф за незаконную тонировку стекол автомобилей в Кыргызстане составляет 200 р.п. (20 000 сомов) для физических лиц и 400 р.п. (40 000 сомов) для юридических лиц.

Напоминаем о необходимости соблюдения правил регистрации разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортного средства и проявления ответственности при эксплуатации автомобиля.


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URL: https://www.vb.kg/429684
Теги:
МВД, тонировка, Кыргызстан
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