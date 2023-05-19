ГКНБ с поличным при получении взятки задержан директор госпредприятия

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по демонтажу коррупционных схем в системе недропользования произвел задержание с поличным генерального директора одного из государственных предприятий, который вымогал у инвесторов денежные средства в размере 2,5 миллионов сомов и требовал 20 % долевого участия во вновь создаваемой компании, угрожая лишением лицензии на разработку некоторых месторождений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что генеральный директор, состоявший в сговоре с другими лицами, получил в качестве взятки 20 % доли в нефтедобывающей компании, оформив долю на аффилированных подставных лиц, после чего продолжил вымогать денежные средства в размере 2,5 миллионов сомов.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий, в момент получения денежных средств в размере 1 млн сомов с поличным был задержан Б.А.Т., а также второй фигурант уголовного дела Б.А.Н..

На основании добытых доказательств последние были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР, в связи с чем, в установленный законом срок подозреваемым будет предъявлено соответствующее обвинение, с избранием в судебном порядке меры пресечения на период следствия.

По результатам следствия будет дана юридическая оценка действиям всех причастных лиц.

Ведется следствие.