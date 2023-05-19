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Минцифры: Кто и как могут получить гражданство КР?

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- Назгуль Абдыразакова
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Департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в сфере регистрации населения. В том числе выполняет функцию оформления документов по вопросам приобретения гражданства Кыргызской Республики и выхода из него. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кто и как могут получить гражданство КР:

Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста обращаются с заявлением лично, в случае если проживают на территории Кыргызской Республики (если они постоянно, на законных основаниях, непрерывно проживали на территории КР в течение последних 5 лет) в территориальные подразделения по месту регистрации, в случае если проживают за пределами КР – в дипломатические представительства или консульские учреждения Кыргызской Республики.

При подаче заявления необходимо предоставить следующие документы:

1) заявление о приеме в гражданство Кыргызской Республики заполняется в электронной форме;

2) действительный документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства (паспорт – для иностранных граждан, вид на жительство – для лиц без гражданства, удостоверение беженца – для лица, признанного в установленном порядке беженцем);

3) свидетельство о рождении;

4) В случае если заявитель состоит в браке, то свидетельство о заключении брака, в случае расторжения брака, то свидетельство о расторжении брака;

5) автобиография;

6) фотография размером 4x6 см, в электронном формате;

7) документ, подтверждающий постоянное, непрерывное проживание на территории КР в течение последних 5 лет (виза, регистрация по месту пребывания (госпошлина составляет 110 сомов), вид на жительство);

8) справка, выданная госучреждением "Кыргызтест", подтверждающая уровень владения заявителем гос-м или офиц-м языком;

9) документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) наличие законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории КР с 1 января по 31 декабря года;

10) справка об отсутствии судимости выданная нашим и иностранным государством;

11) квитанция об оплате госпошлины в размере 2000 сомов.

Срок проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории КР сокращается до 3 лет, в случае высоких достижений в области науки, техники, культуры, спорта, инвестирование в приоритетные отрасли экономики КР, иностранные граждане и лица без гражданства, вступившие в брак с гражданином КР.

Срок проживания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики сокращается до 1 года:

- если имеют одного родителя, имеющего гражданство Кыргызской Республики и проживающего на территории Кыргызской Республики;

- родились в Киргизской ССР и/или имели гражданство бывшего СССР.

Общий срок рассмотрения заявлений составляет 120 дней по общему порядку и 60 дней - по упрощенному порядку.

Полная информация доступна на сайте МЦР КР, также по вопросам документирования граждан доступен колл-центр 119 (звонок бесплатный со всей операторов сотовой связи)

Стоит отметить, что Кыргызстан выдает биометрические паспорта с большим количеством систем защиты и внедренной в паспорт биометрической идентификацией. Паспорта нового поколения соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Так например ID-карта отвечает всем международным стандартам, как по качеству, так и по защищенности. При изготовлении ID-карты используются инновационные технологии с высоким уровнем защитных элементов. Персональные данные наносятся с помощью лазерной гравировки. ID-карта образца 2017 года содержит более 20 защитных элементов.

Общегражданский паспорт не уступает в вопросах защитных элементов. Паспорт содержит электронный носитель с информация о владельце, персональные данные, цифровая фотография, графическое строение папиллярных узоров обеих рук, цифровая подпись. На страницах паспорта имеется более 30 современных элементов защиты: водяные знаки, голограммы, защитной нити, тактильные и другие специализированные элементы, а также используется современные материалы и лазерная технология нанесения персональной информации. Самое главное, на обложке паспорта имеется электронный чип со сведениями о его владельце. Данные меры защиты, признанные международными институтами проверки стандартов качества и уровня защиты, позволяют повысить статус загранпаспорта КР и уровень доверия к нему стран ближнего и дальнего зарубежья при оформлении виз.

Министерство цифрового развития призывает граждан не поддаваться различного рода рекламным объявлениям о помощи компаний в вопросе гражданства и самостоятельно подавать документы в Межрегиональные отдела ДРН.

"Стоит отметить, что материалы по таким компаниям собраны и будут переданы в ближайшее время в соответствующие органы для дачи юридической оценки"- говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/429687
Теги:
паспорт, гражданство, Кыргызстан
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