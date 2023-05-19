Границу ЕАЭС ходят расширить до Ирана и Турции

Обсуждается вынесение таможенной границы ЕАЭС на границу с Ираном и Турцией. От этого союз бы выиграл. Об этом заявил на KazanForume зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, передает из Казани спецкорреспондет VB.KG.

Он напомнил, что в этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза.

"ЕАЭС стремительно развивается. За время его функционирования взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла на 87%. В это же время внешняя торговля государств ЕАЭС выросла с другими странами выросла на 59%. Мы можем уверенно говорить, что страны, которые являются государствами членами ЕАЭС почувствовали вкус преимуществ от свободных, без барьерных рынков. Поэтому, торговля внутри союза развивается гораздо более быстрыми темпами, чем торговля с внешним миром. Это становится характерной чертой нашего Евразийского интеграционного объединения и свидетельствует, что интеграция в рамках ЕАЭС дает выгоды нашим странам", - пояснил Оверчук.

Он отметил, что вызовы последних лет, начиная с 2020 года, показали, что ЕАЭС удалось построить общий рынок, устойчивый к внешним воздействиям.

"Сейчас идёт работа по созданию транспортного логистического коридора "Север-Юг". Очевидна экономическая выгода для всех государств от этого проекта. Что касается приоритетов развития интеграции, в первую очередь, мы говорим о технологическом финансовом суверенитете, продовольственной, энергетической безопасности, промышленности, гуманитарном сотрудничестве. Планомерная работа по этим направлениям будет способствовать становлению ЕАЭС в качестве мощного самостоятельного и самодостаточного центра, формирующегося многополярного мира, но с учетом целей и задач для всех участников интеграционного объединения", - подчеркнул Оверчук.

Напомним, мероприятие проходит в Татарстане 18-19 мая. Оно собрало на своей площадке более 7 тыс. участников из почти ста стран мира.