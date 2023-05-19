Погода
$ 87.60 - 88.30
€ 94.85 - 95.85

Границу ЕАЭС ходят расширить до Ирана и Турции

217  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обсуждается вынесение таможенной границы ЕАЭС на границу с Ираном и Турцией. От этого союз бы выиграл. Об этом заявил на KazanForume зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, передает из Казани спецкорреспондет VB.KG.

Он напомнил, что в этом году Россия председательствует в органах Евразийского экономического союза.

"ЕАЭС стремительно развивается. За время его функционирования взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла на 87%. В это же время внешняя торговля государств ЕАЭС выросла с другими странами выросла на 59%. Мы можем уверенно говорить, что страны, которые являются государствами членами ЕАЭС почувствовали вкус преимуществ от свободных, без барьерных рынков. Поэтому, торговля внутри союза развивается гораздо более быстрыми темпами, чем торговля с внешним миром. Это становится характерной чертой нашего Евразийского интеграционного объединения и свидетельствует, что интеграция в рамках ЕАЭС дает выгоды нашим странам", - пояснил Оверчук.

Он отметил, что вызовы последних лет, начиная с 2020 года, показали, что ЕАЭС удалось построить общий рынок, устойчивый к внешним воздействиям.

"Сейчас идёт работа по созданию транспортного логистического коридора "Север-Юг". Очевидна экономическая выгода для всех государств от этого проекта. Что касается приоритетов развития интеграции, в первую очередь, мы говорим о технологическом финансовом суверенитете, продовольственной, энергетической безопасности, промышленности, гуманитарном сотрудничестве. Планомерная работа по этим направлениям будет способствовать становлению ЕАЭС в качестве мощного самостоятельного и самодостаточного центра, формирующегося многополярного мира, но с учетом целей и задач для всех участников интеграционного объединения", - подчеркнул Оверчук.

Напомним, мероприятие проходит в Татарстане 18-19 мая. Оно собрало на своей площадке более 7 тыс. участников из почти ста стран мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429697
Теги:
торговля, Россия, ЕАЭС, сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  