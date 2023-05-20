Климатическая устойчивость: экология вместо экологизма

Экологизм в последнее время стал весьма эффективным инструментом западников, которые с его помощью тормозят развитие одних стран к вящей выгоде для себя. "ВЭС 24" вместе с участниками круглого стола "Климатическая устойчивость: диалог России и стран ОИС", прошедшего в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" 2023, разбирался, чем экология отличается от экологизма, и почему только альтернативные Западу модели климатической устойчивости могут привести к более равномерному и справедливому развитию мира.

Почувствуйте разницу

Если коротко, то экологизм отличается от экологии примерно так же, как глобализм отличается от глобализации. В самой глобализации, то есть в возможности беспрепятственной торговли, равного хождения товаров и идей по всему миру без барьеров и препонов нет ничего плохого. Но когда появляется центр, который говорит, что глобализация будет реализовываться под его контролем и чутким руководством, тогда жди беды - половина мира просто будет исключена из глобальных проектов только потому, что не нравится регулирующему центру.

Экологизм, то есть использование экологического дискурса для сдерживания развития групп стран, могущих стать конкурентом "золотому миллиарду", имеет к экологии и климатическим изменениям весьма опосредованное отношение. Формально они действуют под "зелеными флагами", но фактически являются цепными псами больших корпораций, которые отправляют кораблики "Гринписа" именно туда, куда надо. Большие корпорации, в свою очередь, действуют в интересах контролирующего (читай: западного или англосаксонского) центра. Таким образом, экоактивисты, представляющие экологизм, часто в упор не замечают огромный ущерб от деятельности своих хозяев, но соломинку в глазах так называемых развивающихся экономик видят прекрасно.

Сделать хорошо, значит, сделать самому

Никто не отрицает, что проблемы экологии и климатических изменений - это чрезвычайно важно, другое дело, что это направление необходимо избавить от всевозможных политических примесей и взвесей, что и было подчеркнуто на круглом столе. Основная задача - генерировать свою экологическую повестку, в которой все смыслы подчинялись бы главной задаче: борьбе с изменением климата, адаптации к климатическим изменениям, а не обструкции целых стран за чрезмерные выбросы углерода, да и то не с целью помочь природе, а разрушить их экономики.

На круглом столе было отмечено, что подлинная экологическая работа может вестись только в режиме диалога между странами и с полным пониманием возможностей, задач и вызовов, стоящих перед тем или иным государством. Экологии нового многополярного мира не нужна императивная указка из Лондона, Вашингтона или Брюсселя, а эффективная площадка для коммуникаций и совместной работы, построенной на уважении интересов друг друга.