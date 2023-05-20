Алиреза Пейман-Пак: Необходимо создать комитет стран, попавших под санкции

Заместитель министра промышленности, природных ресурсов и торговли - глава Организации содействия торговли Ирана господин Пейман-Пак берет на вооружение почти пролетарский тезис: "подсанкционные всех стран, соединяйтесь". "ВЭС 24" в очередной раз проанализировал воздействие санкций на Россию и сопредельные страны, а также выяснял, как из лимона, который нам всем подсунул Запад, сделать лимонад.

Санкции, которые изменили мир и разрушили стереотипы

На форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" прошла весьма увлекательная сессия, заставляющая несколько иначе взглянуть на санкционное давление Запада на Россию и другие страны. В работе площадки приняли участие представители финансовых институтов, федеральных властей от финансового-экономического блока, а также "коллеги по санкциям" из Ирана.

Некоторые вещи требуют рефлексии, возможной только с помощью некоторой дистанции времени. После начала СВО и буквально шквала санкций, обрушившегося на Россию, нашлись как пессимисты, так и оптимисты. Первые говорили, что Россия - все (некоторые до сих так говорят, но это, скорее, политический заказ), вторые, может быть, излишне самоуверенно считали, что Россия переживет эти санкции совершенно безболезненно. Истина, как водится, находится где-то посередине. Прошло больше года и можно без ажиотации и ангажемента оценить степень воздействия санкций. Вот что сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач:

"Даже МВФ, который, видимо, пришел в себя после некоторого аналитического паралича, был вынужден подтвердить прогноз со знаком плюс для российской экономики в 2023 году. Заподозрить его в симпатиях к России, разумеется, невозможно, но сложно идти против упрямых фактов - экономика Россия не просто выстояла, в некоторых сегментах она демонстрирует рост".

Между тем, сразу после начала СВО наиболее панически настроенные эксперты ванговали российской экономике до 9-10% падения. Для справки - крушение СССР обрушило ВВП России на 14-15%. Иначе говоря, ожидалось (некоторые до сих пор ждут), что настанет коллапс. Не настало. Да, российская экономика упала чуть более, чем на 2%, но это даже близко не соответствует апокалипсическим прогнозам европейских и американских экономистов:

"Все потому, что у нас есть экономика. Это важно. У России есть многоукладная, диверсифицированная, глубоко эшелонированная экономика. Может, это кому-то не нравится, но она есть. Если бы ее не было, никакие меры правительства не помогли бы. Огромная заслуга последних 10 лет - создание устойчивого МСБ сектора. Именно малый и средний бизнес берет на себя дополнительную нагрузку во время экономической турбулентности".

Не было бы счастья

Отметим для истории, что сегодня Россия является "золотым медалистом" по количеству санкций, так сказать, на душу населения. Беспрецедентное количество ристрикций действительно должно было погрузить РФ на самое дно мировой экономической цепи, но этого не произошло.

Неплохо чувствует себя фармакология, строительный сектор. Супер показатели у сельского хозяйства. Даже добывающая промышленность, на которую и приходился главный удар Запада, понимающего его значимость для России, демонстрирует, пусть и скромный, но плюс.

Оказалось, что готовящаяся задолго до СВО финансовая инфраструктура, диверсификация валют платежей и расчетов, создание маркетплейсов и банковских продуктов, у которых степень зависимости от Запада минимальна, сегодня является настоящим щитом против санкционного урагана.

Ну и вишенка на торте. Как известно, любое действие вызывает противодействие. Нельзя, как ошалелый, размахивать дубиной в расчете, что ничего не прилетит в ответ. Прилетит. Предложение иранского замминистра весьма симптоматично в этом смысле. Иран, как известно, "серебряный призер" по количеству санкций. В клуб входят и Сирия, и Венесуэла, и многие другие государства. Кстати, скоро ждем в него и КНР. Иран предлагает создать некую консолидирующую площадку, которая занималась бы выработкой ответных мер на западные санкции, а также предлагала бы решения для преодоления их негативного воздействия. Мы видим, как складывается ситуация, при которой мировой вес стран, находящихся под санкционным давлением, становится критическим. Это говорит об одном: скоро может не поздоровиться самоназначенному "гегемону", которого просто начнут лупить по его звездно-полосатому рылу.