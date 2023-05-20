Битва за ресурсы. Станет ли ЦА местом крупного военного столкновения?

Не секрет, что Центральная Азия очень богата природными ресурсами. Здесь и нефть, и газ, и золото, и уран, и еще множество полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Некоторые страны ЦА, как Узбекистан, уже вовсю используют потенциал своих недр. Другие, как Кыргызстан, только начинают это делать.

У стран ЦА есть все предпосылки, чтобы в ближайшей перспективе стать по-настоящему процветающими. Самое главное – сберечь в регионе мир. И вот с этим проблема. Мы помним о Баткенских событиях конца 1990-х – начала 2000-х и приграничных столкновениях недавнего времени. И это только в КР. А ведь была еще гражданская война в Таджикистане и атака экстремистов в Казахстане.

Кто сегодня угрожает миру в Центральной Азии, и как нам его сохранить, читайте в этом материале.

Под предлогом демократии

Известный эксперт Сергей Переслегин недавно поделился интересным мнением: если конфликты конца 20-го века чаще всего строились вокруг нефти, то предстоящие будут происходить в основном из-за минералов. Это серьезная проблема Центральной Азии и некоторых других регионов мира, где большие запасы минералов. "Уже в 2024-2026 годах возможно масштабное столкновение по данному вопросу. И наиболее вероятным его районом может стать как раз ЦА. Альтернативный вариант – Закавказье", – считает Сергей Переслегин.

От кого же ждать угрозы? Если посмотреть, кто в последние 30-40 лет устраивал войны за ту же нефть, то ответ становится очевидным – от США. В конце 20-го – начале 21-го века под предлогом защиты демократии американцы вторглись в целый ряд независимых государств. Они бомбили мирных граждан, попутно решая свои меркантильные экономические и политические задачи. К примеру, в Ливии, чтобы свободно выкачивать нефть, уничтожили всеми любимого Муаммара Каддафи. А в Афганистане сеяли хаос аж 20 лет. Кончилось тем, что к власти пришел Талибан, и сегодня эта страна представляет собой колоссальную угрозу для ЦА.

В учении и бою

В последние два-три года Кыргызстан укрепляет свои Вооруженные силы, закупая за рубежом современную технику. Мы также продолжаем получать вооружение в виде гуманитарной помощи от России. Однако в одиночку противостоять угрозе извне будет чрезвычайно трудно. Благо, есть Организация Договора о коллективной безопасности.

"Если угрозы – комплексные, то и ответ им должен быть соответствующим. Во-первых, все зависит от того, насколько силовые структуры Кыргызстана эффективны и управляемы. Во-вторых, от успешной координации стран ОДКБ и в первую очередь – России, как единственного гаранта безопасности не только КР, но и всей Центральной Азии, – считает эксперт, директор аналитического центра "Восток-Запад" Дмитрий Орлов. – Кроме того, надо понимать, что в этой ситуации "бить по хвостам" – не самая удачная стратегия. А значит, силовым структурам Кыргызстана придется играть на опережение. И не стоит думать о них плохо. Скорее всего, они уже давно и активно работают в деле противодействия террористам. А то, что об этом ничего не знает общественность – даже лучше. Это показатель того, что спецслужбы КР как раз работают, а не пиарятся".

На сегодня в ОДКБ входит большая часть стран ЦА – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также Армения, Белоруссия и Россия. За прошедшие два года ОДКБ проведены 11 совместных военных учений. Очередные учения "Нерушимое братство – 2023" состоятся в октябре на территории КР. Они помогут военным отточить мастерство и поделиться друг с другом знаниями и опытом. Как постоянный член ОДКБ, наша страна участвует не только в учениях, но и других мероприятиях организации. Например, в начале 2022-го в рамках совместной миротворческой операции мы отправили свой воинский контингент в Казахстан и помогли справиться с беспорядками.

Мощный раздражитель

Интересно, что вот уже пять лет ОДКБ прилагает в ООН дипломатические усилия для получения права вести миротворческую деятельность за пределами своих территорий. Однако коллективный Запад выступает против, понимая, что альтернативная сила на международной арене может пошатнуть авторитет его миротворческих структур.

Америке очень не нравится сотрудничество стран ЦА с Россией, и ОДКБ для нее – дополнительный раздражитель. Свои задачи Запад решает, опираясь на принцип "разделяй и властвуй": ссорит разные государства друг с другом и потом по очереди их покоряет (военным или иным способом). Не важно где – в Европе, Азии, Африке или Латинской Америке. Чего стоит пример бывшей Югославии. Четыре из шести республик, входивших в ее состав, сегодня являются членами НАТО и во многом зависят от США. А ведь с того момента, как США и НАТО бомбили Югославию, еще не прошло и четверти века!

Если мы не хотим стать зависимыми от Америки и дать ей выкачивать наши ресурсы, то должны, прежде всего, укреплять связи с соседями. И на двустороннем уровне, и по линии ОДКБ, и в рамках региональных интеграционных объединений. Вместе нам не страшно ничто!