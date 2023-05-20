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В Иссык-Кульском медико-информационном центре незаконно начисляли надбавки

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР установлены факты незаконного начисления надбавок к окладам руководителя и работников Иссык-Кульского областного медико-информационного центра при Министерстве здравоохранения КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, работники данной организации здравоохранения получали надбавки за вредность в размере 25% от оклада, ссылаясь на постановление Правительства КР "Об утверждении Положения о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда и Типового перечня работ с особыми условиями труда (тяжелые работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, работы с особыми климатическими условиями)" №258 от 27 апреля 2015 года, соответствующая норма которого утратила силу в августе 2022 года.

Кроме этого, руководитель указанного учреждения также получала надбавку в размере 5% от оклада за руководство организацией ссылаясь на Постановление Правительства КР "Об оплате труда работников системы здравоохранения" №13 от 19 января 2011 года, которое утратило силу в марте 2022 года.

В рамках доследственной проверки нанесенный ущерб был полностью возмещен со стороны руководителя и работников Иссык-Кульского областного медико-информационного центра при Министерстве здравоохранения КР".


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URL: https://www.vb.kg/429707
Теги:
ГКНБ, Минздрав, зарплата, Иссык-Кульская область
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