МИД Кыргызстана и Румынии провели политические консультации

В Бишкеке состоялся очередной раунд кыргызско-румынских политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Кыргызской Республики Айбека Молдогазиева и Румынии Юлиана Фота. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе консультаций стороны отметили, что сотрудничество между странами развивается в духе взаимного доверия, взаимной поддержки и дружественных отношений. Главы делегаций также подтвердили готовность далее укреплять и расширять сотрудничество по всем направлениям взаимодействия.

Стороны согласились активизировать политическое взаимодействие и контакты, в том числе на уровне парламентов и отраслевых ведомств двух стран. Рассмотрели возможные взаимные двусторонние визиты на высшем уровне в 2023-2024 годах.

Состоялся обстоятельный диалог по вопросам укрепления торгово-экономических связей, в том числе путем организации инвестиционных и бизнес-мероприятий, деловых миссий, а также использованию возможностей Торгово-промышленных палат двух стран. Особый интерес вызвали перспективы сотрудничества в области производства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов, сфера информационных технологий, туризм и политика построения "зеленой" экономики.

Внимание было также уделено расширению двусторонней договорно-правовой базы, в частности, достигнута договоренность об ускорении подготовки к подписанию ряда соглашений – об избежании двойного налогообложения, о защите и поощрении инвестиций, в областях сельского хозяйства, культуры, спорта, образования, охраны окружающей среды и др. Также румынской делегации озвучены предложения по консульским вопросам.

В ходе консультаций стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках международных организаций и взаимной поддержки в уставные органы ООН.

В части обсуждения вопросов региональной и международной повесток дня дипломаты двух стран обменялись мнениями по ситуации в регионе. Более подробно остановились на теме сотрудничества по линии Кыргызской Республики с ЕС и Центральной Азии с ЕС.

По итогам консультаций был подписан Совместный план действий между Министерствами иностранных дел Кыргызской Республики и Румынии на 2023-2025 года".