В Оше проходит Кубок республики по дзюдо

Накануне в Оше стартовал Кубок Кыргызской Республики по дзюдо, сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

"В церемонии открытия приняли участие заведующий отделом социального развития мэрии города Ош Нурлан Закиров, Президент национальной федерации КР по дзюдо Жолдошбек Кольбаев, вице-президент данной федерации Улукбек Омурзаков, председатель Городского комитета по физической культуре и спорту Бекдолоот Абакиров, тренера, спортсмены.

В турнире принимают участие более 100 спортсменов со всех областей республики, городов Бишкек и Ош, которые будут соревноваться в 14 весовых категориях – 7 мужских и 7 женских.

Победители и призеры турнира будут награждены медалями, дипломами, ценными призами и кубками. Так как данный турнир является мастерским, занявшие первые места получат звание мастеров спорта".