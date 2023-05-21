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В Оше проходит Кубок республики по дзюдо

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Накануне в Оше стартовал Кубок Кыргызской Республики по дзюдо, сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

"В церемонии открытия приняли участие заведующий отделом социального развития мэрии города Ош Нурлан Закиров, Президент национальной федерации КР по дзюдо Жолдошбек Кольбаев, вице-президент данной федерации Улукбек Омурзаков, председатель Городского комитета по физической культуре и спорту Бекдолоот Абакиров, тренера, спортсмены.

В турнире принимают участие более 100 спортсменов со всех областей республики, городов Бишкек и Ош, которые будут соревноваться в 14 весовых категориях – 7 мужских и 7 женских.

Победители и призеры турнира будут награждены медалями, дипломами, ценными призами и кубками. Так как данный турнир является мастерским, занявшие первые места получат звание мастеров спорта".


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URL: https://www.vb.kg/429712
Теги:
дзюдо, Ош, чемпионат, Кыргызстан
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