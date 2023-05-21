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Между Кыргызстаном и Евросоюзом подписан совместный документ

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Алматы встретился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии, Еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В рамках встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что сотрудничество с Евросоюзом является приоритетом для Кыргызской Республики.

"Радует развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом. Евросоюз является одним из важных торгово-экономических партнёров и одним из главных инвесторов", - сказал он.

В свою очередь исполнительный вице-президент Европейской комиссии, Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил высокий показатель товарооборота между сторонами за последние годы и выразил готовность дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

В завершении встречи между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Европейским Союзом был подписан совместный документ в рамках программы "Зелёная экономика в Кыргызской Республике", которая будет финансироваться Евросоюзом".


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URL: https://www.vb.kg/429714
Теги:
Акылбек Жапаров, Европейский союз, Кыргызстан
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