Между Кыргызстаном и Евросоюзом подписан совместный документ

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в город Алматы встретился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии, Еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В рамках встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что сотрудничество с Евросоюзом является приоритетом для Кыргызской Республики.

"Радует развитие торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом. Евросоюз является одним из важных торгово-экономических партнёров и одним из главных инвесторов", - сказал он.

В свою очередь исполнительный вице-президент Европейской комиссии, Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис отметил высокий показатель товарооборота между сторонами за последние годы и выразил готовность дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

В завершении встречи между Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и Европейским Союзом был подписан совместный документ в рамках программы "Зелёная экономика в Кыргызской Республике", которая будет финансироваться Евросоюзом".