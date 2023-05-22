В Оше в этом году будет открыт комплексный молодежный центр

Накануне в мэрии города Ош состоялась встреча руководителя управления внешних связей и аналитики мэрии города Ош Мирлана Исраилова с делегацией корейской компании "Favors Group" господином Cо Се Чангом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

"В ходе встречи стороны обсудили развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

В частности обсужден вопрос открытия в этом году нового комплексного молодежного центра в городе Ош, который будет объединять в себе творческое пространство и кофейню.

Согласно информации, данный центр откроет возможности для проведения различных лекций, образовательных и культурных мероприятий, а также поможет молодому поколению раскрыть свой потенциал и получить работу. Также он будет призван стимулировать активное участие путем подготовки различных программ, адаптированных под интересы молодежи в этом регионе. Такое пространство станет для молодежи местом, где можно находить друзей и единомышленников.

По предварительной информации, данный центр планируется открыть на базе Ошской областной библиотеки имени Токтогула Сатылганова.

М.Исраилов подчеркнул, что мэрия города Ош всегда готова поддержать социальные проекты, направленные на благо горожан и предложил организовать обучение молодежи квалифицированным востребованным специальностям, чтобы в дальнешем они могли успешно трудоустроиться в Корее.

В свою очередь со стороны корейской делегации отмечено, что данные планы заложены в будущие проекты".