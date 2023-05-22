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На базе ГУ "Бишкекглавархитектура" создана опергруппа на случай ЧС

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- Бермет Таалайбекова
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На базе ГУ "Бишкекглавархитектура" создана оперативная группа на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в зале заседаний руководство учреждения и ответственные сотрудники рассказали, как будет действовать оперативная группа в случае ЧП и какие меры будут приниматься

Во исполнение Закона КР "О гражданской защите" и в целях защиты населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также согласно приказа Министерства чрезвычайных ситуаций КР создана эвакуационная комиссия.

В случае ЧП (землетрясения, обрушения зданий и сооружений, ЧП техногенного характера) созданная комиссия, в которую вошли главный инженер учреждения, специалисты отделов и главные архитекторы районов Бишкека должны будут организовать, и провести гражданскую защиту.

Стоит отметить, что в учреждении обновили огнетушители и проверили эвакуационные выходы.


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URL: https://www.vb.kg/429747
Теги:
Бишкекглавархитектура, чрезвычайные ситуации
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