На базе ГУ "Бишкекглавархитектура" создана опергруппа на случай ЧС

На базе ГУ "Бишкекглавархитектура" создана оперативная группа на случай чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в зале заседаний руководство учреждения и ответственные сотрудники рассказали, как будет действовать оперативная группа в случае ЧП и какие меры будут приниматься

Во исполнение Закона КР "О гражданской защите" и в целях защиты населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Также согласно приказа Министерства чрезвычайных ситуаций КР создана эвакуационная комиссия.

В случае ЧП (землетрясения, обрушения зданий и сооружений, ЧП техногенного характера) созданная комиссия, в которую вошли главный инженер учреждения, специалисты отделов и главные архитекторы районов Бишкека должны будут организовать, и провести гражданскую защиту.

Стоит отметить, что в учреждении обновили огнетушители и проверили эвакуационные выходы.