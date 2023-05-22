В Сузакском районе пресечена деятельность двух подпольных медресе

ГКНБ КР пресечена деятельность двух подпольных медресе (худжр), незаконно функционирующих на территории Сузакского района Жалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в с.Тотуя Сузакского района с конца 2022 года функционировали мужское и женское медресе, не имеющих каких-либо разрешительных документов.

В мужском медресе обучались более 25 детей (возраст от 9 до 18 лет), учащиеся проживали на территории медресе, по местам жительств средние школы не посещали, занятия в медресе проводились ежедневно с 08-00 до 17-00 часов.

В женском медресе обучались около 40 женщин и 10 детей из числа местных жителей, занятия проводились каждую неделю с понедельника по четверг с 09-00 до 16-00 часов, девушки несовершеннолетнего возраста также не посещали средние школы.

Религиозные занятия в данных медресе проводили преподаватели, не имеющие религиозного образования, обучали чтению Корана и изучению хадисов, в основном используя литературы, не проходившую проверку в ДУМК.

По итогам проверки в отношении двух медресе составлены акты и протокола о нарушении ст. 8, 10 Закона КР "О свободе вероисповедания и религиозных организаций" и ст. 142 ч.1 Кодекса КР "О правонарушениях", наложены штрафы в сумме 5500 (каждому) сомов и их деятельность приостановлена.

Кроме того, учащиеся несовершеннолетнего возраста были доставлены в ОВД Сузакского района, для проведения профилактических бесед с родителями и составления соответствующих протоколов".