Молочное объединение КР просит временно прекратить налоговые проверки

ОЮЛ "Молочное объединение Кыргызстана" (далее - ОЮЛ "МОК") выражает серьезное беспокойство в связи с проведением налоговыми органами проверок предприятий по переработке молока и молочной продукции. Время, выбранное для проведения данных проверок, не может быть более неподходящим и неприемлемым. Об этом сообщает пресс-служба данного ведомства.

По ее данным, настоящая ситуация на рынке молочной продукции является кризисной и вызывает серьезные затруднения для многих предприятий по переработке молока в Кыргызстане. В результате введения запрета на импорт молока и молочной продукции из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, компании столкнулись с проблемой переполненных складов и снижением закупочной цены на молоко у производителей.

"К сожалению, соседние рынки, включая Узбекистан, также представляют сложности для кыргызских производителей молочной продукции, особенно в контексте конкуренции с белорусскими товарами. Рынок Китая, на котором возможно экспортировать только сухое молоко и сыр, также не способствует разрешению сложившейся ситуации. Экономические потери в молочном секторе становятся все более значительными, а некоторые предприятия уже столкнулись с проблемой ограничений приемки молока и снижения закупочной цены на молоко у фермеров.

В такой трудный период для молочного сектора, налоговые проверки только усугубляют ситуацию и негативно сказываются на производстве молочной продукции, а также на инвестиционном климате Кыргызстана. Некоторые предприятия уже вынуждены останавливать приемку молока или сокращать ее, что становится неизбежным в условиях увелишающего спроса и снижения прибыли. Это негативно влияет на финансовое положение предприятий, их способность выплачивать заработную плату сотрудникам, а также налоговые отчисления в бюджет государства. Данное явление может привести к серии негативных последствий, прежде всего к социальным напряжениям. Уже в апреле стали заметны недовольства со стороны фермеров относительно закупочной цены на сырое молоко, что может выразиться в публичных выражениях недовольства. В случае, если предприятие прекратит прием сырого молока в результате проведения проверок, на рынке останется избыток сырого молока, которое приведет к падению рыночной цены.

ОЮЛ "МОК" призывает налоговые органы Кыргызстана к пониманию сложившейся ситуации в молочном секторе и временному приостановлению налоговых проверок предприятий по переработке молока и молочной продукции. Это позволит предприятиям сосредоточиться на преодолении текущих трудностей и постепенном восстановлении производства.

Безусловно, ОЮЛ "МОК" поддерживает необходимость соблюдения налогового законодательства и борьбы с нарушениями. Однако, в настоящей ситуации, ресурсы и усилия налоговых органов должны быть сосредоточены на поддержке и развитии молочного сектора, а не на создании дополнительных проблем для предприятий.

Мы призываем правительство Кыргызстана и соответствующие органы рассмотреть нашу просьбу о временном приостановлении налоговых проверок и совместно работать над поиском решений для поддержки молочного сектора. Мы уверены, что только через совместные усилия и понимание можно преодолеть текущие трудности и обеспечить устойчивое развитие молочной отрасли в Кыргызстане.

ОЮЛ "Молочное объединение Кыргызстана" готово к диалогу и сотрудничеству с правительством и налоговыми органами с целью разработки эффективных мер поддержки молочного сектора. Мы верим в перспективы отрасли и ее значимость для экономики страны, и призываем к совместным действиям для обеспечения ее развития" - говорится в сообщении объединения.