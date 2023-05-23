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В школах Бишкека запретили денежные сборы на последний звонок

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- Назгуль Абдыразакова
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25 мая в 9:00 часов во всех общеобразовательных организациях Бишкека пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, мероприятия проводятся на бесплатной основе и любые виды денежных сборов со стороны педагогов и школы запрещены,

также запрещено проведение праздничных мероприятий в вечернее и ночное время.

"В этот день будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников департамента образования и районных центров образования, а органы правопорядка города Бишкек будут нести службу в усиленном режиме.

Руководителями общеобразовательных организаций проведены родительские собрания с информированием родителей об их ответственности

за жизнь и здоровье учащихся во время торжественных мероприятий, проводимых вне территорий общеобразовательной организаций.

В случае выявленных нарушений со стороны школ, в отношении директора будут принять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности руководителей

Дорогие родители!

В преддверии завершения учебного года просим вас особое внимание уделить детям в период нахождения вне дома и школы и провести беседы о недопустимости/нежелательности самостоятельного посещения увеселительных учреждений города, мест большого скопления людей и выезда за пределы города" - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429765
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, Последний звонок
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