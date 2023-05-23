Погода
$ 87.55 - 88.17
€ 94.55 - 95.55

МВД: Руководство страны не проводит розыгрыши и конкурсы

150  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поступает информация, что в регионах Кыргызстана неизвестные лица проводят сомнительные розыгрыши и акции от имени руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает МВД, в Кыргызстане не проводятся розыгрыши и сборы средств от имени представителей высшего руководства республики.

"Призываем граждан быть бдительными и не верить в подобные акции, чтобы не стать жертвой обмана недобросовестных лиц. Просим граждан не участвовать в сомнительных розыгрышах, викторинах и опросах, за которые предлагаются большие суммы вознаграждений.

Призываем не поддаваться на провокации, остерегаться участия в сомнительных розыгрышах на непроверенных аккаунтах, не сообщать посторонним лицам свои личные данные, а тем более платить за сомнительные розыгрыши и акции деньги" - говорится в сообщении ведомства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429768
Теги:
конкурс, Кыргызстан, акция, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  