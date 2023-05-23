МВД: Руководство страны не проводит розыгрыши и конкурсы

Поступает информация, что в регионах Кыргызстана неизвестные лица проводят сомнительные розыгрыши и акции от имени руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает МВД, в Кыргызстане не проводятся розыгрыши и сборы средств от имени представителей высшего руководства республики.

"Призываем граждан быть бдительными и не верить в подобные акции, чтобы не стать жертвой обмана недобросовестных лиц. Просим граждан не участвовать в сомнительных розыгрышах, викторинах и опросах, за которые предлагаются большие суммы вознаграждений.

Призываем не поддаваться на провокации, остерегаться участия в сомнительных розыгрышах на непроверенных аккаунтах, не сообщать посторонним лицам свои личные данные, а тем более платить за сомнительные розыгрыши и акции деньги" - говорится в сообщении ведомства.