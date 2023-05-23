В Бишкеке в ходе рейда "Табакокурение" оштрафованы ряд кафе

В рамках Закона КР "О защите здоровья граждан от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля" на территории Октябрьского района Бишкека прошел рейд "Табакокурение". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Комиссия в составе сотрудников акимиата, РУВД, санэпиднадзора (ЦГСЭН) обошли 10 заведений.

В итоге выявлены нарушения в ресто-чайхане "Шахерезада" (Токомбаева 21а/4), "Империя пиццы" (мкр.№8 д.40), кофейня "Social Coffee" (Юнусалиева 40а), со стороны ЦГСЭН составлены протоколы по статье 84 кодекса КР "О правонарушениях", влечёт штраф для юридических лиц в 13 000 сомов, всего на 39 000 тысяч сомов.

В остальных нарушения не выявлены, при этом проведены разъяснительные работы по соблюдению закона.

В соответствии со статьями 83 и 84 кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях, правоохранители напоминают об ответственности физического лица т.е. гражданина, застигнутого при курении табачных изделий будет наложен штраф".