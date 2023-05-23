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Компании столицы получили разрешение на строительство 60 зарядных станций

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- Бермет Таалайбекова
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В зале заседаний ГУ "Бишкекглавархитектура" собрались представители структурных подразделений мэрии Бишкека, а также ГУОБДД и сотрудники частных компаний по установки электрозарядных станций. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, главный инженер ГУ "Бишкекглавархитектура" Махабат Шамбетова в своей речи рассказала о необходимости ускорить процесс, поскольку со стороны БГА и департамента по управлению муниципальным имуществом работа по разработке разрешительных документов на 60 станций завершена.

По итогам встречи дано поручение задействованным городским службам разрешить выдачу ордера на параллельные производственные работы.

Также был обсужден вопрос брэндирования парковочной зоны и установка соответствующих знаков.

Как напоминает столичная мэрия, о данные встречи команды акселераторов проходят в рамках программы "Правительственные акселераторы" по части проекта "Упрощение получения разрешений на установление электростанций для электромобилей в КР".


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URL: https://www.vb.kg/429773
Теги:
строительство, Бишкек, автомобили
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