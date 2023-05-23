ГНС возвратила гражданам 43 млн сомов социального или имущественного вычета

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в 2022 году и в первом квартале 2023 года возвратила 3 тыс. 352 гражданам 43,2 млн сомов в виде социального или имущественного вычетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из этой суммы в 2022 году возвращено 37,3 млн сомов, в первом квартале текущего года – 5,9 млн сомов.

В том числе имущественный вычет получили 2706 человек на сумму 35,3 млн сомов, социальный вычет – 646 человек на 7,9 млн сомов.

Напомним, граждане имеют право на получение социального или имущественного вычетов в соответствии налоговым законодательством КР.

Для получения вычета необходимо представить в налоговый орган единую налоговую декларацию, а также заявление с необходимым перечнем документов, включающих подтверждающие произведенных расходов.

Налоговый вычет - это сумма, на которую уменьшается размер дохода, с которого выплачивается налог. Это своего рода льгота или поддержка от государства, которая позволяет вернуть ранее уплаченный в течение года налог.

Социальный вычет можно получить на образование налогоплательщика и его иждивенцев не старше 24 лет. Его размер равен сумме оплаты обучения, но не более 10 процентов от размера налоговой базы налогоплательщика без учета вычетов на образование. Для тех, у кого трое или более детей, сумма вычета составит не более 25 процентов.

Имущественный налоговый вычет можно получить в сумме средств, направленных на погашение процентов по ипотечному кредиту, но не более 230 тысяч сомов в год.